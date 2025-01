Di Redazione

Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato all’unanimità la mozione di iniziativa dei Consiglieri Andrea Greco e Angelo Primiani avente ad oggetto: Impegno per il tempestivo pagamento delle retribuzioni arretrate agli autisti del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Ha illustrato la mozione il primo firmatario Greco, sono seguiti gli interventi in sede di discussione generale e per dichiarazione di voto dei Consiglieri Fanelli, Priminani, Salvatore, Romano, Pallante e del Presidente della Giunta regionale Roberti. Con l’atto di indirizzo votato in Aula, il Consiglio, premettendo che diverse società concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in Molise continuano a ritardare il pagamento delle retribuzioni agli autisti, causando gravi disagi economici ai lavoratori e alle loro famiglie, e rilevando che tale fenomeno si ripete ciclicamente ogni anno, compromettendo la serenità dei lavoratori, soprattutto in vista delle festività natalizie, impegna il Presidente della Giunta regionale: