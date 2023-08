CI SARA’ UN MODO PER LIBERARSI DEGLI ASSILLANTI SMS DI SCONOSCIUTI DAI FALSI NOMICHE CERCANO DI ABBINDOLARE IL PROSSIMO ?

Proseguono le segnalazioni di subdoli tentativi di sconosciuti, che usano falsi nomi coi loro ricorrenti sms o che si servono di nomi e cognomi di conoscenti altrui -addirittura qualcuno anche deceduto, evidentemente senza che gl’individui truffaldini lo avessero saputo !- per cercare di abbindolare il prossimo, carpendo la buona fede altrui. Siffatte continue segnalazioni attestano in effetti che l’azione di detti individui non si ferma dinanzi a nulla, senza portare rispetto nemmeno per chi non c’è più ! “Come stai ?”, ”Sono certo che stai trascorrendo un’ottima giornata !”, “La tua salute va bene ?”, sono alcuni di tali messaggi dall’apparenza benevoli, amichevoli, ma che nella realtà mirano a mettere le mani sul denaro altrui, segnalano in parecchi ! “Se infatti ci si azzarda ad aprire tali sms -viene riferito- ecco scattare il diabolico raggiro, il meccanismo per raggirare il prossimo. Ed evidentemente il tentativo spesso va a segno in danno di “poveri Cristi o Criste”, dato che i soggetti in questione non demordono ma puntualmente “entrano” nelle nostre case attraverso il pc ! Perciò scaricare immediatamente nel cestino, senza aprire affatto il messaggio ! E’ la prima contromossa da usare ! Chiediamo comunque : ci sarà un modo per liberarsi di tali minacce, allontanando una volta per tutte gli assillanti sms di sconosciuti dai falsi nomi o che propongono generalità di amici pur di carpire la buona fede del prossimo ?”. La desolante conclusione : “L’ultimo sms appena ricevuto -spiega chi parla- portava nome e cognome di un carissimo amico, scomparso in giovane età pochi anni addietro ! E’ impossibile vivere in questo modo ! Ci si aiuti” .

T.A.