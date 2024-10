di T.A.

Da Anna Palermo dell’ufficio stampa NAI perviene quanto segue : “A circa 10 giorni dalla ventesima edizione della CorrIsernia, Agostino Caputo presidente della NAI società organizzatrice della manifestazione torna sul grande successo sportivo e di pubblico fatto registrare domenica scorsa su Corso Garibaldi, soprattutto pone l’accento sulle collaborazioni in primis istituzionali senza le quali tutto l’evento non si sarebbe potuto realizzare. “Un evento di grande spessore qual è la CorrIsernia è frutto dell’incommensurabile lavoro organizzativo che parte mesi e mesi prima – sottolinea il numero uno della NAI – un lavoro possibile solo grazie alle tante collaborazioni commerciali di partner storici ma anche di aziende nuove che credono fortemente nello sport e nella nostra manifestazione quale veicolo di promozione per le loro attività. A tutti loro va un sentito ringraziamento, al pari del grazie che dobbiamo alle istituzioni con in testa la Regione Molise che ci ha fornito un sostanzioso contributo senza il quale tutto lo spettacolo, soprattutto delle gare élite, non avrebbe avuto luogo. Inoltre, la presenza sia alle gare che alle premiazioni dell’assessore regionale Salvatore Micone, con il quale abbiamo una costante interlocuzione, ci ha fatto particolarmente piacere: anche lui è stato letteralmente travolto dall’entusiasmo degli oltre 2000 bambini festanti del Corrilascuola e dalla vibrante tensione del Miglio Rosa e della gara all’Americana”.

“In più occasioni – continua Caputo – ho avuto modo di ringraziare il Comune di Isernia per averci fornito il supporto logistico necessario e per aver garantito un percorso completamente a disposizione della manifestazione alla cui sicurezza hanno contribuito le diverse forze dell’ordine e i tanti volontari“.

Anche quest’anno la Polizia di Stato, oltre a fornire sicurezza, ha patrocinato il Miglio Rosa con le vincitrici premiate dal Questore di Isernia Davide Della Cioppa e dall’Onorevole Elisabetta Lancellotta, tra l’altro componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. “Un nostro piccolo contributo a diffondere, attraverso la CorrIsernia, la cultura del rispetto e del rispetto di genere in particolare” ha rimarcato Caputo.

Proprio dalle atlete invitate al Miglio sono arrivati i complimenti più esaltanti, diversamente dalla gara all’americana, infatti, quasi tutte le atlete erano alla loro prima partecipazione alla kermesse isernina. “Soprattutto le azzurre sono rimaste favorevolmente colpite dal calore e dall’entusiasmo del pubblico, nonché dalla scenografica presentazione accompagnate al nastro di partenza dai piccoli atleti della NAI e dell’Atletica Isernia – ha concluso il Presidente – tutti elementi che a fine gara hanno fatto affermare torneremo anche il prossimo anno“. E la NAI al riguardo si è già messa al lavoro perché per confermare tale livello c’è bisogno di tempo e di cercare tante e nuove sinergie.”