di T.A.

GOLF, SPORT SEMPRE PIU’ DIFFUSO ANCHE IN MOLISE

NELLA CAPITALE PER ASSISTERE ALLA RYDER CUP DI GOLF E PORTARNE DA NOI COLPI E SEGRETI

Nell’Urbe è in corso la Ryder Cup, innovativa manifestazione golfista internazionale di assoluto livello mondiale, e gli appassionati molisani della particolare disciplina sportiva non hanno perso l’occasione per essere sul green della Capitale ed ammirare colpi e protagonisti di tale sport, che continua a mietere consensi e proseliti anche in Molise. Nella nostra regione in effetti si segnalano da anni diversi campi di golf e tante centinaia di praticanti ambosessi e di ogni età. Nella seconda provincia molisana, tanto per citare, c’è il Varvarusa Golf Club di Filignano sui prati naturali della frazione Valle, che é il più datato dei centri golfisti regionali, mentre nel capoluogo provinciale è attivo il Golf Club Isernia che da qualche anno raggruppa tanti appassionati della disciplina. In questi giorni, come scritto in apertura, in tanti dal Molise -vedi gli amici isernini Costantino e Maurizio in foto- hanno raggiunto la Capitale per ammirare i campioni internazionali di tale sport, entusiasmarsi ai loro colpi, alle buche centrate, carpirne qualche segreto, farne tesoro e portare da noi quanto ammirato ed appreso nella Città Eterna. Anche così si cresce e si fa proselitismo nello sport !