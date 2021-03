di Antonio Leccese

180 professionisti, tra infermieri e operatori socio sanitari, che da marzo 2020 si sono ritrovati in prima linea nella guerra al Covid .

Sono stati presi e sbattuti al fronte senza sapere a cosa andavano incontro. Hanno fatto turni massacranti, pianto per aver visto, inermi, gente morire soffocata-sola e consapevole di quello che stava loro accadendo. Hanno gioito per una vita salvata che poteva tornare a riabbracciare i propri cari. Sono stati usati, sfruttati, formati nella lotta al Coronavirus e adesso sono messi alla porta dal dg Asrem Oreste Florenzano.

I 180 professionisti lavoreranno fino al 30 aprile 2021 e poi basta. Florenzano ha indetto due avvisi per reperire nuovo personale infermieristico e OSS.

Per loro, gli Angeli del Covid in Molise, il lavoro prestato in questo periodo vale nulla. Nell’avviso pubblico indetto dall’Asrem non viene riconosciuta loro nessun tipo di esperienza maturata sul campo. E sono proprio loro a denunciare “l’umiliazione” ricevuta.

Alcuni di loro hanno contratto il virus a lavoro e, nei 30 giorni in cui sono stati positivi, non hanno avuto diritto ad un centesimo perché assunti a Partita Iva. Però “il contratto da libero professionista è valso dal punto di vista contributivo ma non dal punto di vista lavorativo” perché a loro sono stati assegnati turni come se fossero dipendenti Asrem. Turni anche di 24 ore di lavoro consecutive.

Il costo?

“18 euro all’ora, lordi. Nelle Marche davano 25 euro all’ora. In altre Regioni sono stati assunti a tempo determinato ma con contratto subordinato”.

Florenzano preferisce mettere alla porta personale con esperienza e indire bandi per gente nuova, fresca. “La prima in graduatoria del bando OSS ha 60 anni” ci raccontano spiegandoci anche quanto sia difficile reggere i ritmi nel reparto di rianimazione con turni massacranti dove l’attenzione minuziosa per i pazienti non può mai venir meno.

“Ci siamo ammalati, senza ricevere 1 euro durante la malattia, perché i percorsi al Cardarelli non sono sicuri” dichiarano le nostre fonti che non nascondono le loro intenzioni: “vogliamo essere ascoltati dal Procuratore Nicola D’Angelo per raccontare la verità su ciò che avviene al Cardarelli di Campobasso”. Raccontano di indicazioni date dall’Asrem prima dell’arrivo dei Nas per far “trovare tutto in ordine”. Si commuovono e piangono i ragazzi che, da aprile, non avranno più un lavoro. Eppure si sono rivolti a Florenzano anche quattro primari. I dottori Flocco, Santopuoli, Prozzo e Ricci hanno supplicato l’Asrem di prorogare i contratti a chi, in un anno, aveva acquisito esperienza nella gestione ospedaliera del Covid. Perché “Infermieri e OSS sono stati in servizio in Area critica Sars-Cov2 acquisendo esperienza clinica adeguata e garantendo, con encomiabile spirito di servizio, un’assistenza di alta qualità, meritando la giusta e dovuta considerazione”. Quattro primari scrivono che considerano “controproducente per l’efficienza ospedaliera perdere le competenze professionali raggiunte” e ricordano che “il settore di Area critica dovrà essere attivo, con personale formato, per essere sempre pronti ad affrontare riacutizzazioni periodiche”. Lettera che Florenzano avrebbe definito “carta straccia”.

Della situazione è stato avvertito anche il presidente della Regione Molise. Lui, Toma, è in cima alla lista dei primari in ordine di indirizzo. Ma a quanto pare nessuno vuol muovere un dito per garantire ai cittadini molisani di essere curati da chi ha acquisito esperienza. Intanto tra i nuovi arrivi del bando sembra che la metà della graduatoria contenga “nominativi di professionisti provenienti dal casertano”. Gli Angeli del Molise, dopo essere passati per l’inferno, sono sbattuti alla porta. Nel silenzio della politica regionale.