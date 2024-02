GLI ALUNNI DELL PRIMARIA DI VENAFRO CANTANO E RAPPRESENTANO “LA FOLLIA”, INCASSANDO APPLAUSI E SORRISI

“La prima” della … Scuola Primaria è stata un successo ! Certamente avverrà altrettanto con lo spettacolo simile che si apprestano a portare in piazza domenica e martedì prossimi gli adulti ambosessi di Venafro per questo fine carnevale 2024. In effetti i fanciulli della città hanno magnificamente interpretato a scuola, attirando genitori, nonni, zii e tant’altri, la storica mascherata venafrana de “La Follia”, diretti musicalmente dalla prof. Greco e sostenuti dalla giovane orchestra scolastica. Uno spettacolo abbondantemente riuscito e salutato dagli scroscianti applausi dei tantissimi presenti, a ribadire la valenza dell’impegno e della passione dei diretti protagonisti e di quanti li hanno preparati . Adesso, incassato il consenso popolare da parte dei piccoli studenti, tocca agli adulti fare altrettanto per l’imminente fine carnevale. “La Follia” sarà infatti su strade e piazze venafrane dal primo pomeriggio di domenica,bissando lo spettacolo il martedì successivo. Si punta su alcuni aspetti essenziali : la benevolenza di Giove Pluvio, la partecipazione popolare e la bravura degli interpreti della storica maschera popolare venafrana.

T.A.