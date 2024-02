di T.A.

PER LA STORICA MASCHERA ANTROPOMORFA MOLISANA APPUNTAMENTO IL 10 ED 11 FEBBRAIO PROSSIMI A CASTELNUOVO AL VOLTURNO, TIPICO PAESINO MAINARDICO

Signori, si ripropone a due passi dalle sorgenti del Volturno e ai piedi del massiccio mainardico molisano il mistero di un antichissimo rito, “ Gl’ Cierv’ “, ossia the mystery of an ancien ritual per dirla anche in inglese e non farsi mancare nulla. Dove avverrà tutto questo ? A Castelnuovo al Volturno nella seconda provincia molisana, con le Mainarde che guarderanno imperiosamente dall’alto e con tantissimo pubblico che, giusta la consolidata tradizione, accorrerà dal Molise come da altre regioni del centro Italia per seguire ed emozionarsi con una delle più antiche maschere antropomorfe della Penisola, “ Gl’ Cierv’ “ appunto. Il tutto quando cominceranno a scendere le prime ombre della sera di sabato 10 febbraio e domenica 11 e quando dalle Mainarde scenderanno “Le Janare”, con costumi e suoni ritmici, a seguire i popolani della tipica mascherata molisana e soprattutto i protagonisti principali dell’appuntamento, “ Gl’ Cierv’ “ e la sua Cerbiatta, animali del duro territorio molisano. Cierv e cerbiatta prima devastanti e pericolosi, successivamente mansueti ed alla fine perfettamente inseriti nel magnifico gioco della natura. Non mancheranno quali ospiti, per arricchire di storia, cultura e suspense la serata a Castelnuovo, i Krampus di Vallarsa del Trentino/Alto Adige, altra tipica e storica maschera italiana. Dopodiché, concluso il rito proposto da associazioni e gente del luogo, spazio ai piaceri del palato con gli stand enogastrononici allestiti nella stessa piazza del paese mainardico che ospiterà anche l’interessante mercatino dell’artigianato.