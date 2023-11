di T.A.

PUNTUALE LA VINCITA MILIARDARIA DI 85 MILIONI DI EURO AL SUPERENALOTTO A ROVIGO CON UNA GIOCATA DI 3 EURO !

Il caso, la combinazione, la sorte … ! La si metta come si vuole, la si pensi come si crede, ma nella giornata di venerdì 17 -quella odierna- di cui questo organo d’informazione ha scritto in mattinata lasciando il campo aperto a fortuna e sfortuna a seconda dei punti di vita, ecco arrivare puntuale l’incredibile conferma dell’imponderabilità, della inspiegabilità di certi accadimenti, di stranissimi avvenimenti, di determinate coincidenze. In effetti, giusto poche ore dopo aver pubblicato ed argomentato su questo organo d’informazione circa il binomio 17/venerdì, ossia la giornata odierna, riferendo di tesi opposte e contrapposte in materia di positività dell’accoppiata numero/giorno della settimana o della loro negatività,

ecco puntuale l’incredibile fatto di cronaca nazionale! Uno scommettitore di Rovigo, giocando una schedina di tre euro al SuperEnalotto, ha centrato la sestina vincente, incassando la bellezza di 85 milioni di euro ! I numeri estratti e centrati dallo scommettitore sono stati 9/10/19/40/52/56, con numero jolly 50 e superstar 42 !

Ed allora complimenti allo scommettitore di Rovigo e … occhio sempre all’accoppiata 17/venerdì, puntuali gioie e dolori, gli estremi della vita !