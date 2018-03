Stamattina la gioia è stata incontenibile per la squadra di LeU Molise, così come l’orgoglio per essere riusciti ad eleggere l’unico parlamentare di centrosinistra della nostra Regione: Giuseppina Occhionero.

Questo risultato è stato reso possibile dall’eccezionale risultato di LeU in Molise, superiore a più del 15% della media del movimento in Italia (3.9% in media in Molise contro il 3.3% nazionale). Un risultato sfuggito a molti distratti commentatori. Un ringraziamento di vero cuore alle nostre elettrici e ai nostri elettori che hanno creduto in noi e nella nostra battaglia, incentrata sui diritti, sulla tutela dei valori di cittadinanza, di uguaglianza, di solidarietà; sul lavoro, sull’ambiente, sulle straordinarie potenzialità della nostra terra. E lo hanno fatto tra lo scetticismo di tanti, l’ostilità di alcuni, la studiata disattenzione di altri per le nostre iniziative, il richiamo costante e vacuo al cd. voto utile.

A questo ringraziamento si aggiunge la profonda gratitudine per il piccolo ma straordinario staff di volontari e militanti che, gratuitamente, hanno contribuito con passione ed efficienza, senza inutile e sfacciato spreco di risorse, ad una campagna che ha funzionato alla grande, malgrado non abbia potuto dispiegarsi sul tutto il territorio molisano. Alla neo-deputata molisana va un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo. La sua competenza, il suo convinto attaccamento ai valori di centrosinistra e alla nostra terra costituiscono la garanzia di un impegno parlamentare veramente a beneficio del Molise e delle ragioni dei molti e non dei pochi.