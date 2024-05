di T.A.

LA GENIALITA’ : GIUSEPPE VERDI CHE PRESENTA IN VIDEO “LA VEDOVA ALLEGRA” DI LEHAR, L’OPERETTA IN SCENA A LUGLIO SUL LAGHETTO DI VENAFRO.

Una idea bella, particolare, insolita ed assolutamente geniale. E’ quella “partorita” dalla mente di qualcuno -cui va ovviamente il plauso sincero per la trovata !- al fine di propagandare l’imminente appuntamento operistico estivo sul laghetto del rione Ciaraffella a Venafro, ricorrendo niente po’ po’ di meno che a … Giuseppe Verdi ! Già, addirittura al sommo esponente della musica italiana che in un video, qui allegato, testualmente afferma … “Lo so, La Vedova Allegra (che verrà presentata i prossimi 21 e 23 luglio a Venafro, con palco per orchestra ed interpreti allestito nella suggestiva location del Laghetto di Venafro, già teatro di precedenti spettacoli artistici, ndc) non l’ho scritta io, ma andrei a vederla volentieri il 21 e 23 luglio a Venafro. Mi raccomando non perdetevela, è un’operetta gioiosa e divertente, e poi nello scenario del laghetto di Venafro … , ah se potessi … !”. Già, la pubblicità è l’anima del commercio ed anche l’operetta non poteva sfuggire a tanto ! Comunque CHAPEAU per la genialità, assolutamente da applausi !