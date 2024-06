di Redazione

Quattro tappe del Trofeo italiano rally già affrontate e ora, in quest’inizio di un’estate che si annuncia dalle temperature molto elevate, un ‘fuori programma’ con un evento di grande rilievo.

Sabato e domenica, il driver figlio d’arte Giuseppe Testa sarà al via della ventinovesima edizione del rally internazionale del Golfo dell’Asinara. Anche in questa circostanza, tra l’altro, il pilota di Cercemaggiore potrà esibire con orgoglio il numero uno sulla carrozzeria della Skoda Fabia preparata dalla Colombi Racing Team, disimpegnandosi nel gruppo RC2N e nella classe R5/Rally 2. Alle note, in questa circostanza, ci sarà Marco Murranca, che ha rivolto l’invito al driver molisano a prendere parte a quest’evento. Sessantasei complessivamente gli equipaggi che hanno formalizzato la propria iscrizione all’evento che, nelle giornate di domani e nella mattinata di sabato, vivrà il momento delle verifiche tecnico sportive. Sempre sabato, tra le nove e mezzogiorno, lo shakedown con alle 14.30 la partenza della prima vettura da Porto Torres con arrivo domenica alle 15.30 presso il porto turistico di Castelsardo. Dieci complessivamente le speciali previste, di cui quattro al sabato: la Codrongianos di 6,82 e la Ussini di 11,35 km, da ripetere ciascuna due volte: nello specifico la prima alle 15.20 e alle 18.10, la seconda alle 16.05 e alle 18.55. Alla domenica, invece, previsto un ciclo di tre tratti cronometrati (la Bunnari di 6,55, la Osilo di 4,56 e la San Lorenzo di 7,47 km) da ripetere ognuno due volte. Il primo ciclo è previsto con start alle 10.45, 11.30 ed 11.45, il secondo, invece, con semaforo verde alle 13.55, 14.35 e 14.50. Complessivamente 73,5 i chilometri contro il tempo, cui se ne aggiungeranno altri 300,78 di trasferimento per un totale di 374,28 km. «Sarà per me una gara all’insegna della scoperta di ogni speciale e della grande voglia di divertirmi puntando a fare bene ogni singolo aspetto e divertendomi appieno», il commento alla vigilia della partenza per la Sardegna del pilota cercese.