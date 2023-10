di T.A.

Titolo tricolore sulle quattro ruote rally per il pilota molisano Giuseppe Testa di Cercemaggiore in provincia di Campobasso. L’ottimo traguardo ottenuto nella finale del Campionato Rally 2023 sulle strade di Cassino, città del Basso Lazio. Il successo del molisano arrivato alla guida della propria Skoda Fabia Rally con 1” e 7 di vantaggio sull’amico/rivale Giuseppe Dipalma. Entusiasmante la giornata finale nella città ciociara, con buon pubblico ad assistere alle prove mozzafiato sugli asfalti della città di San Benedetto -si ricorda in cima alla collina cassinate la famosa Abbazia di Montecassino, sede della regola di San Benedetto e teatro dei bombardamenti nazisti nel corso dell’ultimo conflitto mondiale-, con l’ex campione Marco Signor su altra Skoda finito terzo in classifica. Da citare nella giornata tricolore conclusiva gli equipaggi dei piloti a loro volta sul podio : Gino Abatecola per Giuseppe Testa, “Cobra” per Giuseppe Dipalma e Patrick Bernardi per Marco Signor. Si accennava dell’entusiasmo e del coinvolgimento degli appassionati delle quattro ruote ai bordi del percorso di gara, così come è da evidenziare soprattutto l’ottima perfomance del neo campione italiano, il molisano Giuseppe Testa, che ribadisce la valenza dei molisani al volante delle quattro auto.