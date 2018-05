Varata dal presidente Donato Toma la nuova Giunta regionale. Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio per Forza Italia. Vincenzo Cotugno per Orgoglio Molise. Vincenzo Niro per i Popolari per l’Italia. Aida Romagnuolo per la Lega. In un primo momento si era parlato di una Giunta ristretta, ma evidentemente qualcosa è cambiato nel corso della giornata. Mercoledì dovrebbero esserci i decreti formali di nomina. Smentite le voci che volevano la presenza nell’esecutivo di assessori esterni.