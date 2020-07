In deroga a quanto stabilito dall’art. 16 della Legge regionale sul commercio e in conformità della decisione presa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 20 luglio 2020, la Giunta regionale ha disposto che le vendite di fine stagione (saldi), relativamente al periodo estivo 2020, abbiano inizio dal 25 luglio 2020, per una durata massima di sessanta giorni. Alla base del provvedimento l’eccezionale emergenza sulle attività commerciali causata dal Covid-19 e le richieste pervenute dagli operatori del settore commercio.