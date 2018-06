Giunge alla VIII edizione, il “Lions Golf Trophy” organizzato dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con vari sponsor per scopi di beneficenza e solidarietà. Il torneo si svolgerà, domenica 10 giugno 2018, presso il Golf & Country Club di Miglianico, nella Contrada Cerreto n.58 in provincia di Chieti.

Il ricavato dei proventi del Torneo sarà destinato al Service Internazionale denominato “Un Vaccino, una Vita” del “Lions Club International” per la lotta al morbillo ed alla rosolia in oltre 30 Paesi in via di sviluppo ed agli altri interventi Umanitari che i Lions svolgono in tutto il mondo in soccorso delle popolazioni bisognose e a seguito di catastrofi naturali.

Saranno presenti il Governatore Carla Cifoli, il Presidente del Lions Club Termoli Host Ester Tanasso, l’ Officer Distrettuale Lions Golf Trophy Pardo Desiderio e molte autorità lionistiche del Distretto 108/A.

La manifestazione è patrocinata dalla UILG (Unione Italiana Lions Golfisti). La gara di golf si svolgerà durante tutta la giornata di domenica. Nel pomeriggio chi vuole avvicinarsi a questo appassionante sport che favorisce un contatto con la natura in luoghi di grande fascino paesaggistico e ambientale potrà partecipare ad una gara per principianti di putting green neofiti che si svolgerà dalle ore 17,00 alle ore 18,30.

Le iscrizioni di chi intende prendere parte al torneo dovranno pervenire alla segreteria del Circolo del Golf di Miglianico, entro le ore 13 di sabato 9 giugno 2018. La definizione degli orari di inizio del torneo verrà effettuata entro le ore 17,00 di sabato 9 giugno 2018.

Il campo da golf consta di un percorso di 18 buche, con par 72, per una lunghezza di 5875 metri con numerosi “fuori limite” e “water azzards”.

Il Presidente del Lions Club Ester Tanasso, l’officer distrettuale Pardo Desiderio e i soci del “Lions Club Termoli Host” in amicizia uniti per la solidarietà.