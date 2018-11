Dopo gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, «ritrovarsi in contemporanea nelle piazze significa respingere tutti insieme gli attacchi volgari e inaccettabili contro i giornalisti e l’articolo 21 della Costituzione», spiega Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi.

La Federazione nazionale della Stampa italiana promuove il flash mob #GiùLeManiDallInformazione, aperto non soltanto ai giornalisti, ma anche a cittadini e associazioni che considerano l’informazione un bene essenziale per la democrazia. All’iniziativa ha già aderito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Il flash mob si terrà in contemporanea, dalle 12 alle 13, nelle piazze dei capoluoghi di regione.

Anche il Molise ha risposto all’esortazione. Ad annunciarlo la presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti, Giuseppina Petta, unitamente al vertice dell’Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro, attraverso una nota. In piazza Municipio si terrà così un “presidio democratico, con conferenza stampa a sostegno della libertà d’informazione e contro ogni forma di compressione della stessa”.