Iniziativa lodevole quella messa in campo da Gioventù Nazionale Molise che si prefigge, come obiettivo, quello di raccogliere i fondi necessari per acquistare un ventilatore polmonare da donare all’Asrem.

“In un momento così critico e difficile per l’Italia intera, ma in modo particolare per la nostra regione, noi ragazzi di Gioventù Nazionale Molise, abbiamo deciso di iniziare una raccolta fondi che ci consentirà di donare un ventilatore polmonare all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM). Crediamo fortemente che in situazioni come queste ognuno di noi possa fare la propria parte, se pur piccola. Vi chiediamo dunque di mettere da parte per un momento schieramenti politici ed ideologie e di aderire alla nostra raccolta!”

Per chi volesse aderire alla raccolta fondi puo’ cliccare sul link è fare la donazione

https://www.gofundme.com/f/donazione-ventilatore-polmonare-all039asrem?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet