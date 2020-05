Mercoledì 13 maggio, una delegazione di Gioventù nazionale Molise, si recherà presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, per la consegna di 25 test sierologici per Covid-19, dal valore di 600 euro circa. Cifra raccolta dal movimento, nelle scorse settimane, tramite la piattaforma ‘GoFoundMe’.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini molisani che con la loro generosità, attraverso le numerose donazioni, ci hanno consentito di raggiungere una cifra di tutto rispetto che ci permette di consegnare all’Azienda Sanitaria della Regione Molise, un numero importante di test sierologici per Covid-19, che in questo momento dell’epidemia, si stanno rilevando indispensabili per il contenimento della stessa”. Queste le parole del presidente regionale del movimento Gianluca De Santis.