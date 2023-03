Non solo notizie sul medioevo venafrano ma anche musica classica

Il tutto sarà al centro del convegno storico di domani al Castello di Venafro su “Jacovella (1418/ante 1471) Contessa di Celano/Venafro e Baronessa di Carapelle Calvisio, figura di donna per la libertà tra enigma e realtà”

Ci siamo ! Domani giovedì 30 marzo al Castello di Venafro l’atteso convegno storico sul medioevo venafrano per parlare di fatti e personaggi del XV° secolo a Venafro, nuovi sotto tanti aspetti. Non si parlerà soltanto comunque, ma si farà anche musica sia classica che contemporanea. In apertura di pomeriggio si esibiranno infatti nella stessa sala didattica che ospiterà il convegno il pianista Gianluca Adamo e il clarinettista Angelo Scungio. Questi proporranno “My love” per sola tastiera, “Adagio” dal concerto in La maggiore K622 per clarinetto ed orchestra di Mozart, “Serenata” di Schubert con arrangiamento per clarinetto e pianoforte e “Donna Lucrezia”, altro arrangiamento per clarinetto e pianoforte di Reverberi e Giordano. Le suonate in apertura di pomeriggio, prima delle relazioni e in chiusura di convegno. Quindi l’appuntamento storico, promosso da “I Venafrani per Venafro” in partenariato con la Soprintendenza ai Beni Artistici del Molise e la Direzione del Museo Nazionale di Castello Pandone di Venafro. Si aprirà coi saluti istituzionali dell’arch. Pierangelo Izzo, Direttore del Museo Nazionale del citato Castello cittadino, quindi l’introduzione sul tema della giornata con aneddoti particolari riferiti dal giornalista Tonino Atella e a seguire l’attesa relazione del prof. Marco Condidorio, docente di filosofia e storia nei licei statali, che parlerà di “Jacovella (1418/a. 1471), Contessa di Celano/Venafro e Baronessa di Carapelle Calvisio, figura di donna per la libertà tra enigma e realtà”. Una finestra aperta, tale appuntamento, sul medioevo nel Molise dell’ovest per dire di fatti e personaggi che hanno fatto la storia del territorio venafrano nel corso del 1.400, secolo difficile.