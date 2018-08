Nel cuore dell’estate, sul lungomare Nord Cristoforo Colombo a Termoli, inaugura il bar-risto-lounge “Megusta”. Giovedì 2 agosto a partire dalle ore 18, l’intero staff del “Megusta” è pronto per farvi passare una bellissima serata tra musica, cocktail e bella gente che daranno il via ad una magnifica esperienza imprenditoriale nel nuovo locale della ‘movida’ termolese. Tutti quelli che vogliono trascorrere una splendida serata, in una atmosfera magica, non possono mancare all’appuntamento di domani sera.