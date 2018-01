Il giorno 11 gennaio inauguriamo a Riccia il sistema di videosorveglianza, realizzato nell’ambito del progetto meglio noto come “Patto per la sicurezza” a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 della Regione Molise.

Riccia è il primo Comune del Molise ad aver completato i lavori di realizzazione degli impianti (installazione di 21 telecamere e sala di controllo).

Il raggiungimento di questo obiettivo, che risponde all’esigenza di una maggiore sicurezza manifestata dai nostri cittadini, aiuterà certamente ad aumentare il senso di sicurezza sul nostro territorio.

Interverranno alla cerimonia il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, il Questore di Campobasso, Mario Caggegi, il Consigliere regionale delegato alla Sicurezza, Cristiano Di Pietro e il Presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura.

Vi invitiamo a partecipare giovedì 11 Gennaio 2018 dalle ore 11,00 presso la sede del Comune di Riccia, in Via Zaburri n. 3.