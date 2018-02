COMITATO PER LA DIFESA DELLE PROVINCE DI ISERNIA E CAMPOBASSO E PER L’AUTONOMIA DELLA REGIONE MOLISE.

Si comunica che il giorno 1° marzo alle 17.30, presso la Sala Convegni del palazzo della provincia di Isernia in via Berta, si terrà un confronto aperto a tutti i candidati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, in corsa per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Alla serata condotta e moderata dallo scrivente, potranno portare il proprio contributo, con brevi riflessioni e domande, i rappresentanti dei media e i cittadini tutti.

La necessità di un rapporto diretto e schietto, non assecondato a nessun centro politico o casta, viene da più parti richiesto anche in considerazione del fatto che, tante, troppe iniziative di questi giorni, hanno il marchio del “fatto in casa” e quindi poco trasparenti o trasparenti ai soliti noti ed altrettanto poco credibili ai fini della reale situazione del paese e di quello che vorrà essere. Insomma, parlarsi addosso non piace ai cittadini i quali sono stanchi dell’”IO, IO”, preferiscono uno scontro aperto dal quale far emergere possibili verità, ma segnate e marcate dal pubblico in sala.

All’iniziativa, anticipata sui social qualche giorno fa, hanno iniziato a dare adesioni alcuni candidati i quali, evidentemente, non temono confronti di sorta e che come garanzia hanno chiesto solo il rispetto al “metterci la faccia” e che quindi, indipendentemente da chi vorrà accettare la sfida, il confronto dovrà avere comunque luogo con chi vorrà esserci. Per questo sacrosanto motivo, dai social si è passati al presente comunicato in modo che nessuno potrà dire “io non sapevo” e per lo stesso motivo, si chiede alle SS.LL. di voler veicolare il presente comunicato di interesse pubblico. Grazie.

Le adesioni potranno essere inviate all’indirizzo di posta: [email protected], alla pagina Facebook di Emilio Izzo o contattando lo stesso Izzo al 347 6402951.

Il portavoce

Emilio Izzo