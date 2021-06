di Tonino Atella

Il libro della storia popolare di Venafro ha perso un protagonista. Non è più infatti Giovanni Pilla, scomparso all’età di 91 anni al Veneziale di Isernia. Commerciante e titolare del frequentatissimo “Bar Universal” sul centrale Corso Campano, con Giovanni Pilla se ne va un grande lavoratore, un marito e padre esemplare, e soprattutto un personaggio gioviale ed assai simpatico che faceva del sorriso e dell’amicizia le proprie innate qualità. Il suo bar, come detto, era ritrovo di tanti e Giovanni, assieme alla moglie Elisa, sapeva accogliere ed intrattenere tutti. Tra i suoi clienti come non citare il Prof. Giovanni Leone, successivamente Presidente della Repubblica Italiana, quando con consorte e figli provenienti da Napoli transitavano per Venafro, con sosta obbligatoria al Bar Universal, diretti alla villa di proprietà a Roccaraso in Abruzzo. I funerali del’indimenticabile Giovanni Pilla, di cui si ricordano le simpatiche genialità puntualmente divertenti, ci saranno nella giornata di domani, quindi la tumulazione al cimitero comunale di Venafro. Alla famiglia Pilla le sentite condoglianze di questa testata, all’amico Giovanni che ci ha appena lasciati un ideale e carissimo abbraccio.