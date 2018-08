Blitz di mercato del Venafro F.C. che nella giornata di ieri (Venerdì 24) acquisisce le prestazioni del fortissimo calcettista venafrano Giovanni Palumbo.

Giovanni Palumbo, classe 1985, sarà un perno imprescindibile della difesa di Mister Tavone. In passato, Palumbo, è stato il giocatore di movimento ad aver giocato di più nel Venafro sotto l’aspetto delle gare disputate in ogni campionato, garantendo, quasi interamente tutti i minuti di gioco di ogni singolo match.

Da evidenziare, quindi, il fatto che con una media di 38’ a partita è stato uno dei giocatori più presenti in un campionato di Serie B per il Venafro, a dimostrazione di come i suoi allenatori hanno creduto in questo ragazzo che ha all’attivo 7 Campionati di Serie B ed una esaltante esperienza in A2 con anche 2 gol diventato, tra l’altro, l’unico calcettista venafrano ad aver calcato campi di Seria A2. Palumbo ha dedicato la sua vita calcistica al Venafro, da bravo venafrano “DOC”, ha iniziato a giocare nelle giovanili della squadra di calcio a 11 per poi scegliere il calcio a 5.

Ha militato tra le file del Venafro per diversi anni con una parentesi in A2 ad Isernia ed una a Saviano in Serie B, ragazzo serio, silenzioso, professionista è diventato, anche in alcune occasioni, il capitano della squadra venafrana. Reduce da una stagione nella quale non ha avuto modo di allenarsi e scendere in campo ogni sabato per problemi lavorativi, questa volta vuole mettersi in gioco al 100% come ci ha spiegato all’atto della firma:

“Ho scelto il Venafro F.C. perché qui ho iniziato la mia seconda vita, quella sportiva, sono cambiate tante cose negli anni e non avevo troppo tempo da dedicare a questo meraviglioso sport. La corte spietata della società bianconera, le parole del Mister, del Direttore Sportivo e del Presidente hanno fatto in modo che io prendessi la decisione di scendere nuovamente in campo con una sottile differenza rispetto all’anno scorso: di non saltare nemmeno un minuto di preparazione, di allenamenti e soprattutto di partite”.

Alla domanda come ci si sente ad essere il giocatore più utilizzato del Venafro Palumbo risponde: “Non è stato per nulla facile per me battere la concorrenza e lottare per un posto da titolare in passato avendo davanti a me grandi calcettisti, non è stato facile però ho avuto la fortuna di allenarmi bene in passato e credo che con Mister Tavone sarà lo stesso, c’è stato subito feeling e mi ha trasmesso tanta sicurezza, ho capito sin da subito che dà importanza a tutti, dal primo all’ultimo, a dimostrazione che come in ogni squadra vincente, la prima cosa è fare gruppo, quindi sono convinto che ci alleneremo tutti bene e quando saremo chiamati in causa daremo sicuramente sempre il massimo”.

Alle parole di Giovanni Palumbo si sono aggiunte quelle di Mister Tavone che sottolinea: “Giovanni Palumbo è un ragazzo che non ha bisogno di particolari presentazioni visti i suoi trascorsi e il suo curriculum. Ho avuto modo di parlare negli ultimi giorni con lui e non appena ho intuito la sua voglia matta di rimettersi in discussione non ho dubitato minimamente sul suo ingresso in rosa. Mi aspetto tanto da lui perché è capace di ricoprire tutti i ruoli indistintamente. È dotato di una dinamicità unica, abbina qualità e quantità, giocatore completo e persona squisita. Ne vedremo delle belle”.

Benvenuto, anzi, bentornato Giovanni!

… TO BE CONTINUED