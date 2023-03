Sale d’intensità il quadro dei confronti sul versante delle formazioni under dell’universo orbitante intorno a Magnolia Campobasso.

Sul versante femminile, con certezza l’Under 17 non disputerà il proprio match interno con le Panthers Roseto che hanno rinunciato alla contesa. Sul parquet, invece, le Under 15 che, nell’arco di sei giorni, il 15 se la vedranno in casa della Yale Pescara, il 20 ospiteranno il Magic Chieti ed il giorno successivo saranno ospiti dell’Azzurra Lanciano per quello che sarà un antipasto di finale per il titolo. In Under 14, domenica la truppa campobassana sarà ospite delle Panthers Roseto Azzurra con palla a due alle ore 11.20. L’under 13, infine, attenderà lumi sulla seconda fase, dopo aver recuperato nel pomeriggio il match della terza giornata a Lanciano.

Al maschile, invece, agenda molto più intricata. Si parte domani alle ore 19 con il recupero della seconda giornata del girone Finale di categoria Silver tra Nereto ed Ennebici Campobasso, che giovedì come under 17 sarà alle 19.15 a Sulmona per il girone finale di questa categoria. Sabato alle 16, per il torneo regionale molisano di under 14, la Cestistica Campobasso se la vedrà col Basket Venafro a Vazzieri, dove, il mattino successivo, alle ore 9.30 sempre la Cestistica Campobasso (stavolta under 13) si confronterà per il torneo regionale di categoria contro l’Airino Termoli. A chiudere il quadro, nel novero del girone di classificazione Silver del torneo interregionale con l’Abruzzo, l’under 15 della Cestistica che lunedì alle 17 sarà ospite del Basket Academy di Loreto Aprutino.