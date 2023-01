Nella giornata domenicale, nonostante il dì festivo, giovani volontari ambosessi di Venafro presenti col banchetto AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) ad offrire arance per raccogliere fondi per la ricerca e debellare il cancro. Il tutto, così come il sabato, allestito su piazza D’Acquisto col sorriso e la cordialità dell’età giovanile. “Ci piace adoperarci -hanno affermato i giovani volontari dell’AIRC- per dare una mano alla ricerca scientifica a debellare il male terribile del cancro, offrendo il nostro sostegno civile, umano e materiale”. Quanto si chiede per il sacchetto di arance ? “Cinque euro e le arance sono saporitissime”. La gente come risponde ? “Bene, e siamo soddisfatti dell’esito della nostra iniziativa a Venafro”. Chapeau giovani per il vostro bel senso sociale !