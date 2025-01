di Redazione

Attivare un confronto fra scuola e realtà produttiva della regione Molise. Questo l’obiettivo del convegno Giovani e lavoro: quale futuro? organizzato dall’Istituto Professionale Industria e Artigianato Settore Assistenza e Manutenzione Tecnica di Campobasso martedì 28 gennaio 2025 alle ore 11 nell’Auditorium dell’Istituto di via San Giovanni 100. L’evento si propone di favorire un dialogo costruttivo tra il mondo della scuola e le realtà produttive del Molise, con l’obiettivo di creare sinergie virtuose che consentano ai giovani studenti di immaginare e progettare un futuro possibile nel nostro territorio, maturando anche una visione autoimprenditoriale. Ospiti d’onore saranno Michele Buttafascia, della D’Andrea MOLISE srl, e Iannetta Maurizio, Amministratore ITS Medical Service Campobasso. D’Andrea Molise è un’azienda italiana leader mondiale nella produzione di accessori di alta precisione per macchine utensili. Nella sede di Castel Del Giudice (Isernia), si sviluppa l’intera produzione di portautensili e dei sistemi modulari e delle linee di teste CNC per sfacciare e alesare. La sfida attuale è il continuo sviluppo dei prodotti che si integrano con le nuove tecnologie dell’era digitale. La ITS Medical Service Campobasso, solida realtà nel campo delle forniture ospedaliere specializzata nella vendita e installazione di elettromedicali, presidi medico-chirurgici e strumentario chirurgico offre interventi mirati, monitorati, efficaci attraverso la formazione continua del personale e l’apporto di nuove tecnologie. All’incontro interverranno Gianluca Cefaratti, assessore regionale alle Politiche giovanili e del Lavoro della Regione Molise, e Liberato Russo, componente della giunta camerale settore Artigianato della Camera di Commercio di Campobasso. Un’occasione per incontrarsi e riflettere, per affrontare al meglio le sfide del mercato del lavoro contemporaneo in una regione dove progettare un futuro lavorativo è possibile.