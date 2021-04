Aperte le iscrizioni alla fase regionale della XV edizione del concorso Oscar Green. Una competizione che dal 2006 ad oggi ha visto decine di migliaia di imprese giovani presentare i propri progetti innovativi e originali.

Promosso da Coldiretti Giovani Impresa, l’Oscar Green premia le idee dei giovani agricoltori under 40: un Premio alle imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori, danneggiati dall’emergenza sanitaria in atto nel Paese. Oltre alle imprese agricole, possono partecipare enti pubblici, cooperative e consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali. I vincitori della fase regionale parteciperanno, in seguito, alla selezione nazionale con i vincitori di tutte le altre regioni d’Italia.