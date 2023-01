L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì ad Ancona.

L’uomo, un 38enne di origi isernine ha investito con la sua auto un 37enne di origine bengalese, il quale è deceduto dopo essere stato trasportato d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Le Torrette.

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, il bengalese stava tornando a casa e ha attraversato la strada nel tratto che si trova tra il palazzo delle ferrovie e dell’ex ufficio postale e la rotatoria della ex Standa. Un punto molto pericoloso per la densità di traffico.

Una Ford bianca guidata dal 38enne isernino, che arrivava dalla stazione e procedeva in direzione di via De Gasperi, non lo avrebbe visto e lo ha travolto sbalzandolo poi a qualche metro di distanza dal punto dell’urto. Il 37enne aveva perso subito i sensi ed era stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla. Il parabrezza del veicolo che lo ha travolto è rimasto danneggiato come anche la carrozzeria del cofano. Un impatto violento. L’auto non era stata posta sotto sequestro ma la polizia locale aveva fatto tutti i rilievi e le foto che saranno ora utili alla magistratura. Il conducente era stato sottoposto al controllo dell’alcol dalla polizia locale intervenuta per i rilievi ma non è risultato ubriaco.