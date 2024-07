di Redazione

La Prefettura di Isernia comunica di aver attivato il ‘Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse’, con il coinvolgimento di tutti gli enti di soccorso, per ritrovare Simone D’Alisa, l’imprenditore 31enne, di cui non si hanno più notizie dalle 14 di ieri, 10 luglio, quando è stato avvistato nei pressi del Bar del Corso, sito in una zona centrale di Isernia, nelle vicinanze della stazione. I familiari hanno denunciato l’allontanamento preoccupati perché il loro congiunto non ha fatto rientro a casa e senza dare notizie. Da qui, sono scattate le ricerche coordinate dalla Prefettura e condotte dalla Questura. Sono state quindi diffuse le foto del giovane scomparso e l’identikit. Al momento dell’allontanamento, Simone indossava – verosimilmente – pantaloncini corti scuri, una t-shirt di colore rosso ed un cappello nero da pescatore. È alto circa 173 cm, pesa 67 kg, ha una corporatura normale, capelli castano scuro, occhi castani, barba corta e baffi, numerosi tatuaggi (di cui un panda a testa in giù sull’avambraccio sinistro e, sotto le nocche delle dita, i nomi Thor e Airon). Di qui l’appello: chiunque dovesse notare questa persona è pregato di contattare con urgenza i numeri di emergenza.