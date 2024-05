di Redazione

In corso i lavori di rifacimento del reticolo stradale cittadino di via Giovanni XXIII, a Isernia che prevedono, in questa prima fase di interventi, il ripristino del manto stradale e della pavimentazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e verticale ed interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche. Sulla questione, è intervenuto il Vice Presidente del Consiglio Comunale, l’Avv. Giovancarmine Mancini. L’esponente politico isernino dice la sua su quanto si sta perpetrando proprio sui marciapiedi del ratto di strada interessata dai lavori. “Distruggere una pavimentazione in porfido perfettamente efficiente per sostituirla con una pavimentazione industriale a spolvero di quarzo superficiale e’, nella migliore delle ipotesi, da idioti…altro che fenomeni. È quanto sta succedendo in Isernia in via Giovanni XXIII. Ho chiesto l’immediata sospensione dei lavori per bloccare questo scempio.”