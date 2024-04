di Redazione

Questa volta tocca a PIERINO “il riconoscente”. Dopo aver fatto fuori la Dott.ssa Scarabeo, provato in ogni modo ad estromettere dal consiglio l’ing. Falcione, fa secco anche il Dott. Di Baggio. Tutti e tre candidati ed eletti nella sua lista “Isernia Futura”. Non si era mai visto. PIERINO, il lupo travestito da pecorella francescana, colpisce ancora. Rispetto per eletti e cittadini zero.