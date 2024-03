Preso atto dell’ esultanza e della caratura dei soggetti festanti ivi compreso il fenomenale sindaco di Isernia alla notizia della sentenza dal Tar Molise inerente il Lotto Zero, invito gli stessi alla calma e al ragionamento pur sapendo che per i soggetti menzionati trattasi di sforzo notevole. La Valutazione di Impatto Ambientale del lotto zero sarà riproposta e l’opera sarà comunque realizzata. Si esulta evidentemente solo per l’ ennesimo rallentamento dell’ opera che comporterà l’aumento dei costi e ulteriori danni all’economia locale, alla viabilità e allo sviluppo del nostro territorio.

avv. Giovancarmine Mancini

vice presidente del consiglio comunale e capogruppo Alleanza per il Futuro