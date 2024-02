di T.A.

OGGI, LE CENERI, NIENTE CARNE IN TAVOLA, GIUSTE STORIA, FEDE E TRADIZIONE, E GIORNATA DI RIFLESSIONE SUL PERIODO QUARESIMALE. VIGE ANCORA OGGI LA REGOLA DEL TOGLIERE LA CARNE DALLA TAVOLA DELLA GIORNATA?

“ Carne vale “, togli la carne, non cucinarla, non portarla in tavola e non mangiarla, quale giorno de “Le Ceneri”, introduzione alla Quaresima, periodo di sobrietà ed essenzialità, da vivere senza eccessi e senza strafare, bensì in tutta e convinta riflessione. Così tassativamente una volta, e nessuno si sognava di dissentire, fare diversamente e, in quanto ai cibi in tavola, di mangiare carne il mercoledì de Le Ceneri ! Tutti in piena convinzione ad ossequiare la regola storico/religiosa, e le stesse abitudini e i ritmi della giornata erano contenuti. Dopo gli eccessi e la baldoria generale del carnevale con travestimenti ed eccentricità di vario tipo, si entrava cioè in tutt’altro sistema di vita ossequiando la tradizione e rispettando il periodo quaresimale appena iniziato, sinonimo per l’appunto di vita ben più morigerata ed utili momenti di riflessione personale. Addirittura una volta si spegnevano le radio e si evitavano emissioni musicali, in quanto “non consentite” per il periodo della Quaresima. Regole ben precise, quasi ferree che tutti rispettavano, senza eccezioni di sorta. La situazione oggi ? In tutta onestà è ben diversa, in quanto sono differenti le mentalità e i sistemi di vita. Non è che accada o si faccia chi sa cosa in questo tempo, nulla di eccessivamente eccedente sia chiaro, ma le precise regole di un tempo sono per lo più un bel ricordo. Si mangerà carne nella giornata de “Le Ceneri” ? Probabilmente la gran parte delle persone ossequierà la regola rispettandola e per un giorno rinuncerà a bistecca, arrosto, filetto, polpette di carne e sugo con la carne, ma in tanti non rinunceranno ai piaceri della tavola, carne compresa. “Faranno cioè peccato”, così come si sentenziava sino al recente passato ! E voi che leggete … ?