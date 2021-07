di Tonino Atella

L’appuntamento sabato 3 luglio, h 18.00.

Prosegue la prolificità letteraria di Venafro e dintorni. Sabato 3 luglio infatti, a partire dalle h 18,00, il chiostro agostiniano della Biblioteca Comunale De Bellis/Pilla/Morra della città ospiterà la presentazione di “Giorni di ordinaria follia”, frammenti di criminologia di R. Francesca Capozza. “Quando la cronaca è nera …”, è anticipato in presentazione per cui ci sarà da ascoltare. In effetti si tratterà di un dialogo a più voci moderato dalla dirigente scolastica Anna Paolella. Per quanti intendono partecipare due sono gli accessi alla Biblioteca venafrana : uno da Via Milano e l’altro da via Pilla.