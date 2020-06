Carissimi amici siamo tornati, la Delegazione Fai Campobasso partecipa all’iniziativa speciale, organizzata dal FAI, per permettere di godere, in sicurezza, dello straordinario patrimonio d’arte e natura del nostro Paese. Le “Giornate FAI all’Aperto”, che si terranno in tutta Italia il 27 e 28 giugno 2020, accompagneranno alla scoperta di luoghi all’aperto che permettano di rispettare il necessario distanziamento personale.

Per questa edizione speciale delle Giornate FAI sono state introdotte nuove modalità di prenotazione delle visite: a partire dal 23 giugno ogni persona interessata può prenotare massimo 4 posti accedendo al sito www.giornatefai.it. La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti entro le ore 15 del 26 giugno.

All’atto della prenotazione online viene richiesto il versamento di un contributo libero (a partire da 3 euro per chi è già socio e 5 euro per chi non lo è ancora); i fondi raccolti saranno interamente destinati a consentire la prosecuzione delle attività istituzionali in cui la Fondazione si impegna da 45 anni, come il restauro, la tutela, la valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano.

La nostra delegazione ha organizzato solo per:

Domenica 28 giugno 2020

Un percorso guidato alla scoperta del Borgo medievale di Civita Superiore di Bojano

In collaborazione con i volontari delle Associazioni: “Matese Arcobaleno – Difesa Verde –

Gruppo storico Rodolfo De Moulins – Via Micaelica Molisana – Falco” vi accompagneranno

alla scoperta del piccolo borgo e della sua storia

Orario visite guidate: (ogni gruppo max 15 persone – durata 60 minuti)

10:00 – 10:45 – 11:30 – 12:15

14:30 – 15:15 – 16:00 – 16:45 – 17:30 – 18:15

(presentarsi 15 minuti prima per registrazione e controllo temperatura)

Prenotazione obbligatoria al sito www.giornatefai.it

Raccomandazioni

· Indossare la mascherina

· Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri

· Evitare strette di mano, abbracci e baci

Per informazioni;

campobasso@delegazionefai.fondoambiente.it

https://www.facebook.com/faidelegazionecampobasso/