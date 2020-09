In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 Dedalo – archeologia e cultura a.p.s, in collaborazione con il Comune di San Pietro Avellana (IS), organizza presso il Museo civico Arti, Mestieri, Costume e Archeologia un laboratorio didattico dedicato ai bambini e visite guidate alla scoperta del patrimonio archeologico altomolisano.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚

Turni: 10.30; 11.30; 15.00; 17.45, durata 40 minuti ca.

Un viaggio alla scoperta dei ricchi corredi funerari dell’Età del Ferro e delle testimonianze archeologiche del territorio comunale. Massimo 5 partecipanti a turno.

“𝐌𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐢 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢?” – 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝟕 𝐚𝐢 𝟏𝟐 𝐚𝐧𝐧𝐢

Orario: 16:30 – 17.45

Un laboratorio per conoscere il costume dei Sanniti così come testimoniato nelle fonti letterarie e archeologiche. Sulla base di un modello sarà possibile riprodurre l’abbigliamento di un guerriero e di una donna aristocratica e riportare a casa il proprio personaggio. Posti limitati.

𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚:

𝐚𝐩𝐬.𝐝𝐞𝐝𝐚𝐥𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

+𝟑𝟗 𝟑𝟐𝟗𝟕𝟑𝟒𝟓𝟓𝟖𝟏 +𝟑𝟗 𝟑𝟒𝟔𝟖𝟑𝟗𝟓𝟑𝟐𝟓 (𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐚 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩)

Attività gratuite eccetto il costo del biglietto d’ingresso.

All’interno delle sale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Sabato 26 settembre il museo sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/415136129461255