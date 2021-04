REDAZIONE

✅Come ormai sapete, nelle giornate del 20-21-27-28 marzo e 17-18 aprile, presso il Poliambulatorio/Palazzetto dello Sport di Sant’Elia a Pianisi, si sono svolte le operazioni di vaccinazione contro il Covid-19 dei cittadini aventi diritto di Sant’Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni e Pietracatella.

➡️L’iniziativa ha permesso di:

✅creare un punto vaccinale di “raccordo” a servizio dei sopra citati Comuni, arrecando il minor disagio possibile ai vaccinandi, i quali non hanno dovuto sopportare lunghi spostamenti per l’effettuazione del vaccino;

✅creare un punto “strategico” anche per lo stoccaggio dei vaccini somministrati a domicilio, in quanto, proprio la vicinanza territoriale tra i Comuni, e la diretta conoscenza della popolazione da parte del personale medico e sanitario impiegato, ha velocizzato e semplificato in maniera rilevante le operazioni domiciliari;

✅tutelare la salute dei vaccinandi, poiché la vicinanza territoriale del punto vaccinale ha permesso ad alcuni di essi di evitare di esser accompagnati da persone terze, evitando così inutili e ravvicinati contatti.

👏 Come sempre, i nostri più sentiti ringraziamenti vanno ai medici, agli infermieri, ai sanitari, a tutti i volontari della Task Force Molise e della Misericordia del Fortore, nonché a tutte le altre persone che con determinazione e senza mostrare la benché minima fatica (nonostante i ritmi e le giornate molto intense) si sono adoperati per il bene della comunità.

➡️Abbiamo richiesto di poter proseguire le operazioni vaccinali presso il Poliambulatorio/Palazzetto dello Sport di Sant’Elia a Pianisi anche per le successive giornate e per le ulteriori categorie aventi diritto, in modo da poter cooperare e fungere da ausilio all’ASReM, sgravandola di buona parte delle operazioni e velocizzando, così, l’esecuzione del piano vaccinale molisano.

Auspichiamo vivamente che la nostra richiesta venga accolta.