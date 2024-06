di T.A.

Strade deserte e tutti tappati in casa nell’estremo Molise dell’ovest dato il caldo intensissimo della giornata e visto che le temperature sfiorano i 40*. Non si vede gente in giro di qualsiasi età e soprattutto gli anziani si guardano bene dal mettere il naso fuori casa. In effetti caldo ed afa sconsigliano assolutamente di uscire alle persone avanti negli anni, per cui i vari Comuni sembrano deserti. Identico discorso per i giovani ambosessi che di solito fanno sport, ora correndo, ora passeggiando ed ora andando in bici o in moto. Nemmeno loro si vedono in giro, preferendo restare riparati al fresco di casa. Se proprio qualcuno circola, è per raggiungere qualche fontanino pubblico, dissetarsi , infilare il capo sotto l’acqua che fuoriesce dagli stessi fontanini e rientrare subito dopo. Una situazione irreale per tante località molisane, non abituate a temperature così elevate, appunto intorno ai 40*. E Venafro, nel frangente, conferma la sua originale e simpatica denominazione di CALIFORNIA DEL MOLISE, in ragione del caldo che l’avvolge.