Il bollettino Asrem fa registrare 153 positivi al Covid su 879 tamponi. Aumenta il numero dei ricoverati, 34 pazienti in malattie infettive e 8 in terapia intensiva. Non si registrano decessi, né guariti.

I 153 nuovi positivi: 1 Acquaviva D’Isernia, 2 Agnone, 1 Baranello, 9 Bojano, 31 Campobasso, 1 Campochiaro, 3 Carovilli, 6 Carpinone, 4 Casacalenda, 2 Cercemaggiore, 1 Cercepiccola, 3 Cerro al Volturno, 1 Colle D’Anchise, 1 Colletorto, 2 Colli A Volturno, 1 Duronia, 12 Fornelli, 1 Guglionesi, 14 Isernia, 3 Larino, 3 Longano, 1 Mirabello Sannitico, 10 Montaquila, 1 Montorio nei Frentani, 7 Morrone del Sannio, 7 Riccia, 1 Rionero Sannitico, 2 Roccasicura, 2 Rotello, 1 San Giuliano del Sannio, 1 Santacroce di Magliano, 1 Santa Maria del Molise, 3 Sant’Agapito, 1 Scapoli, 1 Sesto Campano, 7 Termoli, 3 Venafro, 2 Vinchiaturo.