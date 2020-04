Nota stampa di Ferdinando Manna già componente, in rappresentanza della Regione Molise, del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.81/08) per il periodo 2012-2014. Attuale rappresentante Cisl Abruzzo-Molise nel Comitato Regionale di Coordinamento ex.art.7-D.Lgs n.81/08.

Ricorre oggi, martedì 28 aprile, la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro che, come tutte le manifestazioni di questo periodo, sarà celebrata in tono ridotto. E proprio in questo periodo di grandi difficoltà per il nostro Paese, la tutela dei lavoratori è stata al centro di importanti accordi tra Aziende e Organizzazioni Sindacali, in linea con le indicazioni fornite a livello governativo dopo riunioni con le OO.SS a livello nazionale.

L’auspicio è che queste misure adottate contro il terribile Coronavirus possano sempre essere migliorate anche quando torneremo alla normalità perché il virus, prima o poi, sarà solo un brutto ricordo, ma verso la sicurezza sul lavoro, dopo, non dovrà essere abbassata la guardia. Il Ministero del Lavoro, ha indetto una consultazione pubblica per ricevere proposte e contributi sull’argomento i cui termini di partecipazione sono scaduti lo scorso 31 gennaio e alla quale lo scrivente ha partecipato, con semplici proposte, con la documentazione che vi allego.

La stessa documentazione è consultabile sul sito della Regione Molise-Aree Tematiche –Istruzione Formazione, Lavoro/Attività e Competenze/Coordinamento delle attività di Prevenzione e Vigilanza sui luoghi di lavoro- Comitato per l’indirizzo…

Testo della nota inviata al Ministero del Lavoro

“In riferimento alla materia in oggetto, lo scrivente in qualità di rappresentante delle Organizzazioni Sindacali( Cisl-Abruzzo/Molise) nel Comitato Regionale di Coordinamento ( Molise) per la sicurezza di cui al D.Lgs n.81/08 e già rappresentante della Regione Molise ne Comitato art.5 dello stesso Decreto legislativo, con la presente mail

partecipa alla consultazione indetta da codesto Ministero con l’allegata documentazione”

Lo scrivente rimane a disposizione per illustrare presso codesto Ministero non solo i contenuti degli articoli e verbali richiamati, ma anche per fornire ulteriori informazioni su iniziative assunte nelle apposite sedi istituzionali, certamente utili per una maggiore funzionalità degli organismi citati.