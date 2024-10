di T.A.

Ricorre la Giornata Mondiale della Vista e ovunque sono tante le iniziative per approfondire il tema e sensibilizzare l’opinione pubblica alla cura preventiva di problemi alla vista tramite conoscenze ed esami accurati. A tanto non sfugge il Molise tant’è gli appuntamenti di giovedì 10 ottobre a Campobasso ed Isernia promossi dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, sezione italiana, e l’Unione Ciechi e Ipovedenti, sezione regionale del Molise, per contribuire in modo incisivo alla prevenzione patologia delle malattie oculari, malattie che possono essere prevenute nell’80% dei casi e la cui incidenza è destinata ad aumentare man mano che la popolazione invecchia. Ed ecco gli appuntamenti in calendario in Molise per la Giornata Mondiale della Vista : Campobasso, 10 ottobre h 9, nella sede dell’Uciconferenza stampa di presentazione della Giornata. Nella circostanza il prof. Roberto Dell’Omo relazionerà sull’importanza della prevenzione oculistica. Dalle h 9 alle 13 screening oculistici gratuiti. In piazza Pepe verrà allestito un gazebo informativo con distribuzione di materiale riguardo la campagna di prevenzione. L’11 ottobre h 9.30/13 presso la sala gialla della Provincia di Isernia screening oculistici gratuiti per tutti coloro che vorranno parteciparvi. In contemporanea nel piazzale antistante la sede provinciale verrà distribuito materiale informativo. Info UICI SEZ. REGIONALE DEL MOLISE tel. 0874/332207, mail uicmolise@uici.it