Iniziative e screening nell’ambito della Giornata Mondiale della Vista 2023. Ne da notizia l’Unione Italiana Ciechi del Molise, il cui presidente Gaetano Accardo così scrive : “ “Non servono immagini per descrivere il buio” è la frase scelta per la campagna di prevenzione 2023 lanciata da Iapb Italia (l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità) in occasione della Giornata Mondiale della Vista che si celebra il 12 ottobre. L’UIC sezione regionale del Molise ha aderito organizzando due giornate di screening gratuiti presso le città di Campobasso e Isernia. Gli screening si terranno il 12 ottobre a Campobasso presso la sede regionale dell’UIC in via Palombo 14 dalle ore 9 alle 12 ; in contemporanea presso piazza Pepe verrà allestito un gazebo con distribuzione di materiale informativo. Il 13 ottobre a Isernia presso il Centro per Anziano Sabino D’Acunto sito in piazza Michelangelo dalle h 9 alle 12 e in contemporanea nella stessa piazza verrà allestito gazebo con distribuzione di brochure informative. I controlli vogliamo specificare che sono totalmente gratuiti e sono aperti a tutti coloro che volessero parteciparvi. Controllare la vista importante! Per info, segreteria organizzativa tel 0874/332207”.