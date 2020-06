Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 20 giugno, dalle ore 14.30 all ore 20.00, in Piazza Stazione a Isernia, l’evento “Buon sangue non mente”: in occasione giornata mondiale della donazione di sangue. I giovani della Croce Rossa del Comitato di Isernia hanno intrattenuto i bambini con il trucca bimbi, distribuzione di gadget, presenza di clown e musica. Inoltre sono stati misurati i parametri vitali ed è stata fatta informazione per quanto riguarda le donazioni di sangue con presa di appuntamenti per tipizzazione e donazione.