di T.A.

GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO IN MOLISE

Mattinata di mercoledì 27 settembre prossimo dedicata al turismo in Molise, esattamente a Termoli, promossa da Fondo per lo Sviluppo, Molise Azienda Autonoma del Turismo, Ministero del Turismo, Università deI Molise e Regione Molise. Presso l’Unimol si svolgerà infatti la Giornata Mondiale del Turismo, con interessanti focus sul tema in agenda. In apertura di giornata e dopo l’Inno d’Italia sono attesi gl’interventi di Luciano De Bonis, Unimol Molise, Francesco Roberti, Presidente Giunta Regionale del Molise, nonché di Guido Chiari e Giovanni Grassi su accordi di programma in ambito turistico. Quindi il convegno sul tema “Guardare oltre” con numerose relazioni di esperti ed addetti del settore turistico. Nella circostanza gli organizzatori della Giornata invitano gli studenti Unimol ad intervenire, interagendo coi relatori.