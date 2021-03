Campobasso – Per la Giornata Mondiale dedicata all’endometriosi, che si tiene domenica 28 marzo, anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, ha voluto lanciare, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale un messaggio di solidarietà e vicinanza a tutte le donne affette da questo problema.

“L’endometriosi è una vera e propria malattia invalidante ecosì dovremmo definirla chiaramente, molto più di quanto sia stato fatto in passato, per non sottovalutare le problematiche di salute di chi ne risulta affetto. – ha dichiarato Praitano – In Italia, come ci confermano i dati del Ministero della Salute, sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Se a questa analisi precisa, va aggiunto il fatto che le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni e che il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse, abbiamo un’idea ben forte e rappresentativadell’incidenza dell’endometriosi sul benessere e sulla salute delle donne.

Inoltre, – ha aggiunto Praitano – il più delle volte, questo problema procura anche gravi ripercussioni psicologiche nella donna e in questo, i servizi sociali per la salute che le comunità locali possono mettere in campo, sono chiamati a progettare nuove fasi d’intervento concrete, in grado di realizzare azioni di prossimità, capaci, quantomeno, di informare e accompagnare con costanza la donna nel percorso di informazione, individuazione del problema ecura.”