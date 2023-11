GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAIZONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE A VENAFRO CON CONVEGNO/DIBATTITO

ALLA LIBERTY SI PARLERA’ DI “FEMMINICIDIO, PRIMA E DOPO IL ROSSO” CON MAGISTRATI E PSICHIATRI

Interessante appuntamento su un tema di massima e tragica attualità, come il femminicidio e la violenza contro le donne. Se ne dirà il 25 novembre prossimo (h 16) alla Liberty di Venafro su iniziativa delle associazioni “Liberi di essere” e “La rosa e il libro” col patrocinio del Comune di Venafro nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tema centrale del dibattito della giornata “Femminicidio, prima e dopo il rosso”, con commenti sul testo della Volturnia Edizioni “Bella per sempre”. Relatori della giornata saranno la dott.ssa Elvira Antonelli, Procuratore della Repubblica di Larino, e lo psichiatra Costantino Kniahynicki. L’appuntamento si concluderà col dibattito/confronto tra quanti interverranno.

T.A.