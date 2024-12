di Redazione

A sette mesi dalla riapertura del centro diurno socio assistenziale, l’associazione “Clownterapia PacioK onlus” illustra le attività svolte e le iniziative future.

Martedì 3 dicembre, a sette mesi dalla riapertura del centro diurno socio assistenziale dell’Afasev (Associazione onlus famiglie svantaggiati e volontari), si terrà un convegno, nello stabile di proprietà comunale, in contrada Coppolicchio a Isernia, per fare il punto sulle attività svolte e illustrare le iniziative future. In particolare, sarà Fulvio Fusco, presidente nazionale dell’associazione “Clownterapia Paciok onlus”, a mostrare, attraverso materiale video, i risultati raggiunti con le tecniche ludiche di riabilitazione psicofisica. L’incontro, in programma a partire 9,30, sarà anche l’occasione per consegnare gli attestati agli aspiranti clownterapeuti, volontari dell’associazione.