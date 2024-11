di Redazione

25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’APS ArTaMo Arte, Talenti, Moda, con il Patrocinio del Comune di Campobasso, presenta “Costole”, uno spettacolo della Compagnia Stabile del Molise per la regia di Raffaello Lombardi. Lo spettacolo si terrà al Circolo Sannitico alle ore 19:30. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare in anticipo fino ad esaurimento posti. Con questo evento si intende offrire un contributo di sensibilizzazione e prevenzione sociale in occasione della Giornata contro la violenza di genere. “Costole è un diario di bordo. Il resoconto delle conseguenze causate dall’indossare, più o meno consapevolmente, un abito culturale,” spiega Raffaello Lombardi, regista dello spettacolo. “Quello in questione ha un taglio patriarcale. Possiamo tirarci fuori, dire che non ci riguarda, ma se solo ci fermassimo, uomini e donne, ad ascoltare le parole che pronunciamo, ci renderemmo conto che usiamo un vocabolario intriso di quella stessa cultura patriarcale. Costole è una via crucis laica fatta di parole che, al pari di frustate, spintoni, cadute, calci, pugni, provocano lividi, ferite, finanche la morte dell’anima, sempre. Troppo spesso del corpo. Da quando? E per quanto ancora?” “Sensibilizzare è la parola d’ordine,” dice Annamaria Trivisonno, consigliera comunale con delega alle Politiche di genere e contrasto ad ogni forma di discriminazione. “Perché sono ancora troppe le donne che muoiono o subiscono violenza per mano di uomini violenti. Non è facile comprendere ed indagare le cause di una simile emergenza sociale che definirei soprattutto culturale. Sul banco degli imputati c’è il patriarcato, quel modello di organizzazione gerarchico di dominio del maschile sul femminile che approda alla violenza quando si infrange sullo scoglio della libertà e della parità. È necessario scardinare definitivamente quest’ humus culturale che genera violenza.” Appuntamento lunedì al Circolo Sannitico, in Piazza Pepe a Campobasso, alle ore 19:30.