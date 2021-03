17 marzo 1861 nasceva il Regno d’Italia. L’Unità d’Italia era fatta, ma per gli italiani il concetto di Nazione come vincolo di genti con storia, lingua, cultura e territorio condivisi fu un processo laborioso e lento, a causa delle mille differenze fra nord e sud, nonché fra le diverse regioni e comunità locali. Alla fine, tuttavia, l’identità nazionale divenne una conquista effettiva.

Per ricordare quella data di 160 anni fa, con la legge n. 222 del 23 novembre 2012, venne istituita la «Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera», quale momento per promuovente e consolidare i valori legati all’identità nazionale, attraverso il ricordo collettivo e la memoria civica.

La Città di Isernia è sempre stata sensibile a tali valori, tant’è che l’auditorium cittadino, la più importante fra le moderne strutture comunali, è intitolato proprio all’Unità d’Italia. In questo giorno, desidero quindi richiamare in ogni Isernino i sentimenti di Nazione, di Patria, di Stato repubblicano e di Cittadinanza, che sono i validi ideali per una benefica convivenza civile.